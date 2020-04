Márcio Luiz Borges de Sousa, de 44 anos, foi preso por crime ambiental, na tarde deste sábado (18), na Avenida Brasil, no Bairro Chico Paulo, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, as guarnições estavam em patrulhamento, quando foram acionadas via CIOSP para atender uma denúncia anônima sobre a vende de madeira tipo castanheira (madeira de venda proibida pela legislação).

Ao chegar no local que funciona como um ponto de venda de madeira, foi verificado que as madeiras realmente não possuíam a documentação de origem florestal. Foram aprendidos 13,852 metros cúbicos de castanheira e 3,5 cúbicos de madeira que não foi identificada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde será qualificado pelo crime ambiental e tomada as medidas cabíveis.