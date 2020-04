Um adolescente de 13 anos ficou gravemente ferido após cair dentro do poço de um reservatório de água, na tarde deste domingo (19), na Rua Galbino Besouro, no bairro Preventório, na região do Morro do Marrosa, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o adolescente estava na companhia de amigos soltando pipa, mas quando estava caminhando de costas, acabou caindo dentro do poço de aproximadamente 15 metros.

Após a queda, os colegas que também estavam no local pediram ajuda aos vizinhos que rapidamente acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que chegaram no reservatório e realizaram o resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e o encaminhou o menor ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Nas primeiras avaliações foi constatado uma fratura grave no braço esquerda e outra, possivelmente, na perna esquerda.

