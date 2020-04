Depois de viabilizar melhorias em vários bairros da capital acreana, a Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), realizou nesta sexta-feira, 17, os serviços de limpeza e recapeamento asfáltico no entroncamento da Rua Severiano com Rua Paulo VI, no Bosque.

Objetivo, segundo Eduilson Rocha, encarregado de obras de uma das frentes de serviços da Emurb é recuperar a mobilidade urbana em todos os pontos da cidade, sempre priorizando obras nas vias estruturantes da capital. “Essa ação determinada pela prefeita Socorro Neri atende a um clamor dos moradores da região que durante muito tempo conviveram com ruas intransitáveis e acesso de veículos dificultados”, disse.

Eduilson Rocha enfatizou a importância da recuperação das ruas dos 18 bairros contemplados, com pavimentação asfáltica, esta semana. O trabalho da prefeitura recebe apoio da comunidade.

É o caso, por exemplo, do empresário do ramo automotivo Josmar Linhares, que mantém uma loja na Rua Severiano há mais de três anos e afirma que esta foi a primeira vez que a via recebeu atenção especial do poder público. “A via era toda esburacada, ao recape foi muito bem feito e não nos atrapalhou em nada durante a execução, isso mostra um olhar cuidadoso da prefeita com as pessoas e, nos permite continuar gerando emprego na cidade. Não tenho do que reclamar”, ponderou.

A Prefeitura de Rio Branco, além da melhoria de vias realizou, no Bosque, limpeza e remoção de entulhos em diversas ruas. Os demais bairros contemplados pela ação do município são: Laélia Alcântara, Palheiral, Chico Mendes, Ouricuri, Quixadá, Edson Cadaxo, Plácido de Castro, Defesa Civil, Conquista, Boa União, Jardim Primavera, Benfica, Wilson Ribeiro, São Francisco, Ayrton Senna, Areal e Vila Manoel Marques.