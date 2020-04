O jornalista Saimo Martins relatou nas redes sociais que teve máscaras furtadas, na tarde deste sábado (18), em uma farmácia no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo o jornalista, ele foi cortar o cabelo e na volta para casa entrou um amigo ambulante e comprou 5 máscaras, no valor de 20 reais. Ao parar em um farmácia para comprar um remédio, Martins desceu da motocicleta, deixou os objetos dentro de uma sacola no veículo e entrou no estabelecimento, mas quando retornou, percebeu que suas máscaras já não estavam na sacola, e se deu conta que tinha sido vítima furto.

Ao chegar em casa, o jornalista gravou um vídeo expondo essa situação. Ele disse que já havia ouvido falar em furto de álcool em gel, mas agora até às máscaras estão sendo alvo de ladrões. Ainda no vídeo, Martins disse que os furtos estão acontecendo a luz do dia e deixou uma alerta: “se comprar uma máscara, ao tirar coloque no bolso”.

Durante a pandemia do coronavírus e com decreto que proíbe abertura de comércios, os crimes contra o patrimônio tiveram uma grande elevação.

Veja o vídeo: