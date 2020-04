Samuel Fernandes de Oliveira, 19 anos, José Alcinei Machado de Oliveira, 42, Israul Pinto Aguiar, 19, e Lucas Maciel Soares, 21 anos, foram presos, e um menor de 13 anos apreendido, na manhã desta sexta-feira (18), na Rua Constantino Mosle, no Bairro Senador Pompeu, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, agentes de Polícia Penal estavam realizando um procedimento de rotina de confirmação de endereço, pela Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), quando perceberam a grande quantidade de bicicletas na frente da residência de um monitorado. Ao ser realizado o cerco na residência, quatro homens saíram da casa e se evadiram do local.

Foi feito um acompanhamento até outra casa, onde os homens se esconderam dentro de um quarto. Os policiais penais encontraram na residência 220g de cocaína, cinco trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, um arma de fogo de fabricação artesanal e uma motocicleta modelo XRE 300 de placa QLW 0808.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos que foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, para a realização dos devidos procedimentos.