O governo do estado tem contabilizado sempre que perguntado a quantidade de leitos de UTI no Acre, 10 novos leitos que foram garantidos pelo Ministério da Saúde.

O problema é que o sistema de saúde do Acre pode perder os leitos para outros estados. Não há ainda uma confirmação oficial do Ministério da Saúde, mas a determinação é que esse tipo de investimento seja feito em locais onde a situação se encontra mais crítica.

O Ceará, é um deles. Foi o primeiro estado a ter todos os leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus. Amazonas, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro são os outros estados que mais preocupam. Alguns desses já estão com mais de 80% da capacidade de tratamento intensivo ocupada.

Uma fonte de dentro da Sesacre garantiu ao ac24horas que não houve ainda uma afirmação oficial do Ministério da Saúde, mas que a Secretaria Estadual teme que os 10 leitos de UTI possam ir para outro estado, já que a determinação do Ministério da Saúde é contemplar primeiro os estados que estão em situação crítica.