Neste sábado (18), a partir das 22h15, a dupla Fernando e Sorocaba vai protagonizar a primeira live multiplataforma. O show ao vivo dos sertanejos será transmitido na televisão (na Record TV), no R7 e no YouTube. Esta é uma ação inédita da dupla em parceira com a Record TV.

Sorocaba confessa que está ansioso para a estreia.

“Expectativa total, é algo inédito no Brasil, nessa conexão toda. A gente está muito curioso para ver como as pessoas vão aceitar essa performance, principalmente na TV, onde isso ainda não foi explorado tão profundamente. Vai ser algo que vai ajudar a gente a atingir e levar alegria para mais pessoas.”