Pablo Henrique da Silva Oliveira, Wemerson dos Santos Monteiro e Maria Valdinéia Farias Gomes foram presos e um menor de idade apreendido, na noite desta quinta-feira (16), no Bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que quatro pessoas armadas haviam abandonado um táxi modelo Siena, de cor branco e placa QLX 3407, em via pública, e entraram em uma residência.

De posse das informações, duas guarnições sendo uma do CHOQUE e outra ROTAM foram deslocadas até o local denunciado. A residência estava fechada, mas com bastante barulho no interior, fato que chegou atenção dos militares.

Após chamar pela proprietária da residência, os militares visualizaram que na porta dos fundos alguns indivíduos tentavam se evadir, mas como a casa estava cercada por policias, os suspeitos não conseguiram deixar o local.

Depois de serem flagrados, os indivíduos foram perguntados sobre as armas e o táxi, e acabaram confessando que realmente estavam envolvidos no roubo do veículo e entregaram as armas de fogo que estavam no interior da residência, sendo 3 revólver de calibre 38 com 13 munições intactas, e disseram que o táxi estava na rua de trás.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram levados para a Delegacia de Flagrante (Defla), para serem ouvidos formalmente e flagranteados pelos crimes de roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, corrupção menores e associação criminosa.