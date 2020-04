Colocar a máscara no rosto para andar pelas ruas virou rotina para o brasileiro que precisa garantir alguma proteção contra o coronavírus, ao sair de casa. No entanto, a manipulação do acessório, indispensável aos tempos de pandemia, ainda não é costumeira. E é por isso que muita gente, sem saber, está se colocando em risco ao cometer erros comolevar as mãos ao tecido ou usar a mesma máscara por mais tempo do que o permitido. A infectologista Raquel Muarrek, da Rede D’or, dá sete dicas para cuidar da máscara. Veja quais são:

Tempo de uso 😷

– Máscaras cirúrgicas só devem ser usadas por até duas horas. Depois disso, devem ser descartadas.

– Máscaras de pano podem ser trocadas entre duas a quatro horas de uso.

– Máscaras N 95, de uso hospitalar, podem ser usadas por até 15 dias. Depois disso, devem ser descartadas.

Manipulação😷

– Evite tocar no tecido da face ao colocar e retirar o acessório. O ideal é tocar somente no elástico.

– Atenção ao lado correto na hora de recolocar as máscaras de pano. O indicado é dobrá-las com o lado que toca o rosto virado para dentro.

Higienização😷

– Máscaras de pano devem ser lavadas com água e sabão a cada uso. Para garantir a morte dos microorganismos, podem ser deixadas de molho em uma solução com água sanitária e passadas a ferro dos dois lados.