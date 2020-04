O Big Brother Brasil vem sendo a grande distração dos brasileiros durante este longo período de quarentena que estamos passando devido à pandemia do Coranavírus que paralisou o mundo. E nesta edição da casa mais vigiada do Brasil, os organizadores do programa decidiram mesclar pessoas desconhecidas com alguns famosos, caso de Babu Santana. A estratégia deu certo e o Reality Show é um dos assuntos mais falados do Brasil.

E o “paizão”, como é chamado por todos por causa de seu carisma, ganhou a torcida dos amantes do futebol. Durante boa parte do programa, Babu conversa sobre futebol, seja quando está cercado por outros participantes, seja quando está só – por vez acompanhado de Wilson, a almofada. Na noite desta quinta-feira (16), após mais uma prova do líder em que o rei dos paredões bateu na trave mais uma vez, o ator voltou a falar sobre o esporte favorito dos brasileiros.

Depois perder a disputa, que foi vencida por Mari, o representante flamenguista da casa fez uma brincadeira com os vascaínos que agitou as redes sociais durante a madrugada. “Eu estou com síndrome de vascaíno, eu fui vice em umas 500 provas”. Porém, o ator ficou na terceira posição, já que Rafa, a última participante a disputar a liderança, encerrou a prova com um tempo menor que o de Babu e conquistou o segundo lugar com 119s,84. Já a vencedora fez no tempo de 93s,77. O carioca, portanto, ficou em 3º lugar com 194s,62.

A dinâmica consistia em levar uma bola até uma cesta, através de uma estrutura com cordas, no menor tempo possível, ou no limite do cronômetro, que era 999s99. Essa foi a quinta prova ao longo do programa que por pouco o ator não se tornou líder. Nas redes sociais, vários torcedores, inclusive vascaínos, brincaram com a frase do participante e, como vários deles se simpatizam com o “paizão”, mandaram energias positivas avisando que a liderança chegará na hora certa.

A edição do Big Brother Brasil se encerra no próximo dia 27 de abril, tendo sido esticada em mais quarto dias. O vencedor desta edição levará para casa 1.5 milhão e meio de reais. Ainda restam seis participantes na casa. Além dos três finalistas da última prova, o programa conta com a cantora Manu Gavassi, a modelo Ivy e a anestesiologista Thelma.