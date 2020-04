Há um mês, a Prefeitura de Rio Branco divulgou as primeiras medidas adotadas no enfrentamento ao novo coronavírus. A implementação de ações para harmonizar as práticas e aperfeiçoar a gestão de forma a alcançar resultados, com a responsabilidade e transparência exigidas pela administração pública, é uma marca da gestão da prefeita Socorro Neri, fator que continua a ser empregado com responsabilidade pela gestão para enfrentar a Covid-19.

“Estamos enfrentando uma grande crise, como todos os estados brasileiros. A Prefeitura de Rio Branco está alinhada com os poderes público, e também com o Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS). Seguimos gestando o Município com responsabilidade, transparência, eficiência e dando centralidade aos interesses públicos, ao bem coletivo”, ressalta a prefeita Socorro Neri.

Responsabilidade e transparência

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19), medidas adotadas em território nacional e estadual, e diante da confirmação dos três primeiros casos no Município de Rio Branco. No último dia 17 de março, a prefeita Socorro Neri declarou Situação de Emergência e criou o Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência (Ceme-Covid-19) para enfrentamento do novo coronavírus na capital acreana.

Visando a transparência dos gastos públicos incorridos em razão da atual pandemia, no dia 24 de março, a Socorro Neri criou o Comitê de Compras e Contratações Emergenciais, vinculado ao Ceme-Covid-19, estabeleceu normas rigorosas e o acompanhamento de órgãos de controle.



A prefeita determinou, por meio do decreto nº 228, que a Procuradoria-Geral e a Controladoria-Geral do Município de Rio Branco, órgãos de controle, dessem a partir de então total transparência, suporte e orientações que garantam a lisura dos processos referentes ao combate ao Covid-19.

Entre as medidas para garantir a transparência dos gastos públicos incorridos em razão da atual pandemia de Covid-19 está como atribuição do Comitê de Compras e Contratações Emergenciais, incluso no 3º art do decreto nº 228, de 24 de março de 2020, que “todas as contratações ou aquisições realizadas em atenção ao regime excepcional serão disponibilizadas no endereço eletrônico http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/portal/.

Comunicando a Covid-19 em Rio Branco

Com o objetivo de informar a população rio-branquense, diariamente, a Prefeitura de Rio Branco comunica de forma clara e com linguagem acessível as ações municipais e as medidas adotadas pelo Município.

Seguindo orientação da prefeita Socorro Neri, desde o dia 20 de março, todo o material de comunicação com ações concretas adotadas, destinadas ao combate ao combate ao novo coronavírus está disponível no site da prefeitura, bastando o internauta acessar a área “Coronavírus Covid-19 – decretos e notícias”. No espaço é possível também ter acesso às redes sociais oficiais da Prefeitura, que também são atualizadas diariamente.