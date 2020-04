Na manhã desta sexta-feira, 17, a Prefeitura de Rio Branco realizou a triagem de desembarque dos estudantes acreanos que estavam na Bolivia, nas cidades de Cochabamba e Santa Cruz de La Sierra. O grupo de 79 jovens foi recepcionado pelas equipes das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do município, no Colégio Militar Dom Pedro II, em parceria com o governo do Estado.

“Esse é um procedimento para avaliação de pacientes assintomáticos para indicação de quarentena e outros cuidados. Nós verificamos a temperatura de cada um e avaliamos se havia outros sintomas. Essa ação faz parte da barreira sanitária com verificação de todas as peasoas que estão chegando em Rio Branco”, explicou o coordenador da Vigilância Sanitária, Félix Araújo.

Do grupo, 63 permaneceram em Rio Branco e 16 foram para outros municípios do estado.