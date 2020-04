Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam dois homens com um simulacro (arma de brinquedo) e uma moto roubada no ultimo dia 14. A ação policial aconteceu na Avenida Amadeo Barbosa.

De acordo com os policiais, a dupla é suspeita de utilizar a motocicleta roubada para cometer outros crimes.

“Com informações da população, que é importante demais para o nosso trabalho, o Giro se deslocou para o Segundo Distrito, onde na proximidade do bairro Canaã conseguiram êxito em abordá-los”, explicou o Tenente da PM, Filho.

Os objetos e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes.