Quatro pessoas foram detidas nesta quinta-feira (16), no loteamento Praia do Amapá, após assaltarem um taxi e sequestrarem o motorista na região da Sobral, em Rio Branco.

Segundo a polícia, a ação criminosa teve início na UPA da Sobral, quando um dos suspeitos abordou um taxista e, se passando por cliente, solicitou uma corrida em direção ao bairro Aeroporto Velho.

O taxista seguiu até o local indicado e foi abordado por mais duas pessoas, que entraram no veículo e anunciaram o assalto. Eles seguiram até o bairro Cabreúva, e abandonaram a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, durante as buscas, a guarnição localizou o taxi abandonado no Praia do Amapá. A partir disso, foram iniciadas novas buscas pelos suspeitos.

Os policiais encontraram os três criminosos em uma residência, e foram detidos. Também foram apreendidas três armas de fogo municiadas. A dona da casa em que o grupo estava escondido também foi presa.

Os suspeitos e as armas foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes para a realização dos procedimentos necessários.