O funkeiro Diego Albert Silveira Santos, conhecido como MC Dumel, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (16) vítima de coronavírus. A informação foi confirmada pela produtora T-Music Brasil, que assessora o artista.

O funkeiro foi inicialmente internado no hospital Menandro de Freitas, em Lauro de Freitas, na Bahia, e transferido na última sexta-feira (10) para a UTI do hospital Couto Maia, em Salvador, onde estava “sedado e entubado”. O diagnóstico da covid-19 foi confirmado no domingo (12).

O funkeiro estava internado desde a última sexta-feira na UTI de um hospital em Salvador; a esposa de MC Dumel continua hospitalizada.

Com informações do Portal R7