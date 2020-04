O corpo de um jovem foi achado em estado de decomposição, no ramal dos Terçados, zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre, nesta quinta-feira (16). O jovem foi identificado como Magno de Oliveira, de 21 anos.

A polícia foi acionada nesta quinta, mas a suspeita é de que o jovem tenha morrido pelo menos quatro dias antes, segundo informou o delegado Marcos Frank.

“Ontem [quinta,6] nosso policial foi buscar e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O corpo já fazia mais ou menos quatro dias lá. Ninguém sabe de nada. Perguntei para ele se tinha visto alguma coisa [causa da morte], mas ele informou que não, porque estava muito decomposto”, disse o delegado.

Frank disse que aguarda o laudo para identificar a causa da morte. O delegado acrescentou que ainda está fazendo o levantamento das informações e não soube dizer se Oliveira morava sozinho e nem o que teria causado a morte do jovem.