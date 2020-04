O Ministério da Saúde atualizou para 2.141 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil nesta sexta-feira (17). Ao todo, também foram confirmados 33.682 casos da Covid-19 no país. A taxa de letalidade do vírus subiu para 6,4%.

Foram registradas 217 novas mortes nas últimas 24 horas – um novo recorde no país -, além de 3.257 casos novos. No balanço divulgado na quinta-feira (16), o Brasil contabilizava 1.924 mortes e 30.425 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

O ministério – agora comandado por Nelson Teich -, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.

O Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos de São Paulo contraiu o coronavírus em viagem à Itália, que tem alta taxa de casos da doença.

A primeira morte foi confirmada 20 dias depois, em 17 de março. O paciente era um homem de 62 anos que tinha diabetes e hipertensão. Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore Paraíso desde o dia 14 e morreu no dia 16. Ele não tinha histórico de viagem para o exterior.