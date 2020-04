Dando continuidade a programação do pacote de obras, que a prefeitura de Rio Branco vai executar, no primeiro semestre, mais três ordens de serviços foram assinadas na tarde desta quinta-feira, 16. Com as novas ordens de serviço, a prefeita Socorro Neri autoriza a pavimentação dos ramais Jarbas Passarinho, Marcarrão e Piçarreira. São quase R$ 2 milhões em investimento para execução desses ramais, entre recursos próprios da Prefeitura e emendas parlamentares.

De acordo com o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Marcos Venicio de Oliveira, a intervenção ajuda milhares de famílias de produtores rurais. “Esses ramais estão localizados no Cinturão Verde da nossa cidade, são a principal via para escoamento da produção o que portanto contribui de forma direta para o desenvolvimento da agricultura familiar”, disse.

A empresa DZ construções será responsável pela pavimentação dos três ramais. ” Nós começaremos as três em obras em uma semana e vamos realiza-las simultaneamente. Sabemos da importância dessa intervenção para a cidade e principalmente para as famílias que vivem lá e precisam de trafegabilidade para trabalhar”, declarou o representante da construtora, Márcio Silveira.

Além dessa, a Prefeitura também vai garantir a construção de uma Praça e Quadra de grama sintética, no bairro Bahia Velha bem como a interligação dos bairros Tucumã e Primavera.