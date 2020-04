Aderli de Lima Braga, 23 anos, Levi Coelho Vieira, 51 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta quinta-feira (16), no Polo mutirão III, zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os militares receberam uma denúncia anônima de que havia dois homens passando pelo ramal com armas em punho, ameaçando e intimidando os moradores.

Após receber essa informação uma guarnição do 4° Batalhão foi deslocada até o local e chegou na residência do senhor Levi, que depois de uma rápida conversa admitiu que a denúncia era verdadeira e que as armas estava em sua residência.

Os militares pediram autorização para entrar na casa, na qual foi permitida o acesso. Foram encontradas duas espingardas, sendo uma calibre 16 e outra 36, ambas municiada. Como Levi não tinha as devidas documentações e o porte, acabou preso.

Em seguida, a guarnição se deslocou até a casa de Aderli, que também assumiu a propriedade de uma das armas, como também não tinha a documentação, acabou recebendo voz de prisão.

Todos os acusados, juntamente com as armas apreendidas, foram entregues na Delegacia de Polícia Cívil de Plácido de Castro para as devidas providências.