Carina Martins da Silva, de 25 anos, foi morta pelo ex-marido a golpes de faca, na noite de quarta-feira (15). O crime aconteceu dentro da casa da vítima, em Tarauacá, no interior do Acre. O filho do casal teria assistido a execução da mãe.

A polícia informou que vizinhos teriam escutado a criança de 1 ano e 7 meses chorando, e quando chegaram na residência, encontraram a vítima morta e o menor ao lado do corpo. O homem fugiu logo após efetuar o crime.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas nada pôde fazer. O corpo da mulher foi recolhido e levado ao Hospital Dr. Sansão Gomes, para a realização de exames.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime cumpre regime semiaberto, e está sendo procurado. Ele e a vítima estavam separados há menos de um ano. A mulher já havia denunciado o ex-marido várias vezes por violência doméstica.

Não há informações detalhadas sobre a motivação do crime. As investigações do caso continuam.