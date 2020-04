O motorista de aplicativo Mariano Luiz da Costa Neto, de 32 anos, é a quinta pessoa a morrer vítima de coronavírus (Covid-19) no Acre. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O homem havia dado entrada no pronto-socorro de Rio Branco na terça-feira (14), porém, morreu horas depois, com diagnóstico de pneumonia. De acordo com a Sesacre, um exame foi realizado e o resultado, divulgado na noite desta quarta-feira (15), confirmou que ele estava com coronavírus.

Segundo familiares, o homem tratava de uma pneumonia bacteriana desde janeiro, por conta disso, a família não desconfiou que ele tinha contraído coronavírus.

O motorista de aplicativo foi enterrado na quarta-feira (15), seguindo os protocolos de segurança, pois o exame ainda estava em análise.