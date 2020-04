O clima de despedida no Ministério da Saúde, os possíveis sucessores de Luiz Henrique Mandetta, o novo recorde de mortes por causa do novo coronavírus nos Estados Unidos, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia dos estados e municípios no combate à pandemia e a aprovação do Orçamento de Guerra no Senado são os destaques de 16 de abril de 2020.

Mandetta

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,descarta ficar no governo. “São 60 dias de batalha, e isso cansa”, afirmou à revista “Veja”. Em entrevista coletiva ao lado de seus principais auxiliares, ele explicitou o “descompasso” no governo. Mandetta já fala abertamente sobre uma possível transição e diz estar disposto a ajudar: “Eu já pedi essa conduta a todos os secretários. Se vier outra pessoa, se precisar, é para ajudar, é para permanecer”, disse.

Os sucessores

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, descartou ficar na pasta e disse que sairá junto com o atual ministro. “Eu conheci o ministro Mandetta em dezembro de 2018. Fui convidado com o ministro na transição, nunca tinha estado com Mandetta, fui convidado por ele, tenho compromisso. O dia que o ministro sair, eu saio com ele”, disse Gabbardo, um dos cotados para assumir o cargo. Outros nomes que estão no páreo: a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, diretora de ciência e tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia; o virologista Paolo Zanotto, professor no Instituto de Ciências Biomédicas da USP; e o atual presidente da AMB (Associação Médica Brasileira), Lincoln Lopes Ferreira. Conheça quem pode assumir a cadeira de Mandetta.