Jully Maykon Rocha Cabral, de 37 anos, está desaparecido desde às 10h do último sábado (11), após sair de sua residência no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família, Maycon saiu de sua casa para ir a um bar, para encontrar e beber com alguns amigos, porém, não foi mais visto e nem voltou para casa.

A família do homem está desesperada. Um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado.

A família pede ajuda para encontrar Maycon, e caso alguém saiba onde ele possa estar, entre em contato pelo número (68) 984212434/999058688/999827128