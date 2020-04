Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (16), o governador Gladson Cameli determinou a restrição de locomoção através da rodovia AC-405, na altura do Bairro Pé da Terra, no município de Mâncio Lima, interior do Acre.

O fechamento da rodovia que dá acesso a Mâncio Lima visa ajudar no combate ao coronavírus, mesmo que na cidade não tenha casos confirmados de Covid-19, mas evita que o vírus chegue até a região.

Segundo a publicação, compete ao município de Mâncio Lima assegurar a fiscalização da medida excepcional e temporária contida no decreto, assim como expedir regras de exceção à medida restritiva, de acordo com a essencialidade dos casos.

De acordo com o decreto:

– A fiscalização poderá contar com o apoio dos órgãos de saúde e de segurança do Estado, de acordo com a necessidade e com a disponibilidade de efetivo;

– As normas expedidas pelo município de Mâncio Lima em função deste Decreto poderão ter sua eficácia suspensa através de decreto governamental;

– A medida excepcional e temporária prevista neste Decreto perdurará por 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogada ou antecipada a qualquer tempo, de acordo com a evolução da situação epidemiológica que a motivou.