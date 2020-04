Um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (16) na BR-317, entre as cidades de Xapuri e Capixaba.

Segundo informações de um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tentou desviar de um buraco na pista, invadiu a contramão e colidiu contra o carro de passeio que vinha no sentido contrário.

Durante a colisão, os dois ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do carro sofreu graves fraturas pelo corpo, enquanto o passageiro foi encaminhado ao hospital com escoriações consideradas leves.