Opagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site começará na sexta-feira (17), e não quinta feira como estava previsto inicialmente no calendário divulgado pelo banco no início da semana.

De acordo com a Caixa, as informações sobre as pessoas inscritas que estão aptas a receber foram enviadas pela Dataprev ao banco nesta quarta-feira (15), e são necessárias 48 horas para o início do processamento dos pagamentos. Apesar do atraso, a Caixa argumenta que os pagamentos estão obedecendo os trâmites burocráticos necessários.

O pagamento para quem estava no Cadastro Único começou na terça-feira (14), pelos que nasceram em janeiro. Na quarta-feira receberam os que nasceram em fevereiro, março ou abril.

Amanhã está programado o pagamento para os nascidos em setembro, outubro, novembro ou dezembro.

Os beneficiários do Bolsa Família também devem começar a receber nesta quinta-feira.