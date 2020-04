Na tarde desta quinta-feira, 16, Luiz Henrique Mandetta anunciou, por meio da sua rede social, a demissão do cargo de ministro da Saúde. O médico exercia a função desde janeiro do ano passado. Logo após saber do ocorrido, o governador Gladson Cameli enviou mensagem por celular e parabenizou o trabalho desempenhado pelo gestor, agradecendo, ainda, o apoio dado ao estado do Acre.

“Como governador, como cidadão e ex-parlamentar, eu sei do compromisso dele com o Brasil. Gostaria de dizer que o ministro fez o trabalho dele com muita seriedade e honestidade. O Mandetta cumpriu com o seu papel diante da situação que estamos vivendo e continuarei a procurá-lo para nos orientar a tomar decisões que possam salvar vidas”, declarou Gladson.

Desde a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no estado, o governo do Acre seguiu as recomendações do Ministério da Saúde. Entre elas, o isolamento horizontal da população e montagem de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para assegurar o atendimento aos pacientes, caso aconteça o agravamento na confirmação de casos de Covid-19.

Por várias vezes, o próprio governador Gladson Cameli manteve diálogo direto com Luiz Henrique Mandetta para repassar o que estava acontecendo no Acre e receber as devidas orientações de como proceder diante do cenário de pandemia e, sobretudo, salvaguardar vidas.

“O Mandetta sempre nos atendeu e mostrou seu interesse em melhorar a Saúde do nosso estado. E mesmo diante dessa pandemia do coronavírus, ele sempre procurou nos ajudar naquilo que é melhor para a população. Por isso, quero agradecê-lo por tudo que fez pelo Acre”, concluiu Cameli.