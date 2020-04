Aprefeita de Rio Branco, Socorro Neri anunciou nesta terça-feira, 14, um pacote de obras de infraestrutura no município. Ao todo são mais de R$ 3 milhões que serão investidos em cinco importantes obras de pavimentação.

Socorro Neri deve assinar as ordens de serviço ao longo desta semana. Em razão da crise sanitária e recomendação de evitar contato social, a Prefeitura não fará assinatura de ordens de serviço com a presença dos parlamentares que direcionaram recursos de emendas, como tem sido feito desde que a prefeita assumiu o mandato. “Essas obras fazem parte do planejamento da Prefeitura para este ano e, mesmo nesse momento em que a nossa prioridade é o enfrentamento a pandemia causada pelo novo coronavírus, decidimos seguir ease calendário como forma de aquecer a economia e gerar postos de trabalho”, explicou.

Conforme anunciado pela prefeita, está a pavimentação dos ramais Jarbas Passarinho, Macarrão e Piçarreira. A obra é uma reivindicação antiga da população e vai beneficiar muitas famílias de produtores rurais, que dependem da trafegabilidade da via para escoamento da produção.

Outra execução importante é a interligação dos bairros Tucumã e Primavera, com melhorias que vão desde pavimentação e qualificação das ruas até iluminação completa.

Já os moradores do bairro Bahia Nova serão contemplados com a construção de uma praça, que contará com quadra de grama sintética, alambrado, tela de proteção, bancos e iluminação.

“São obras fundamentais para a população, obras que vão promover mais segurança, lazer, qualidade de vida, mobilidade, além de otimizar o trabalho realizado pelos nossos agricultores, como é o caso da pavimentação de três importantes ramais da nossa cidade”, finalizou a prefeita.