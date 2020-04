Jair Bolsonaro, que deve demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ainda esta semana, já tem sobre sua mesa uma lista com dez nomes de possíveis interessados em assumir a chefia do ministério,

O perfil ideal buscado por Bolsonaro é o de alguém que esteja alinhado ao seu discurso pelo fim da quarentena, isolamento apenas dos grupos de risco, uso da cloroquina no tratamento da covid-19 e retorno ao trabalho, mas que ao mesmo tempo tenha respaldo junto à classe médica.

Ainda segundo a jornalista, uma eventual postura no comando da pasta mudança na pasta poderia atiçar a ira do setor, que apoia as medidas adotadas por Mandetta.