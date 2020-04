APrefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), iniciou nesta quarta-feira, 15, a assinatura de ordens de serviço para uma série de obras anunciadas pela prefeita Socorro Neri.

Ao todo, neste primeiro momento, são mais R$ 3 milhões em investimentos em 5 obras; pavimentação do Ramal Jarbas Passarinho; pavimentação do Ramal Piçarreira; pavimentação do Ramal Macarrão; construção de galeria de concreto entre os bairros Tucumã e Primavera; e a construção de praça e quadra de grama sintética no bairro Bahia Nova.

A construção de uma praça e uma quadra de grama sintética além da galeria de concreto que interliga os bairros Tucumã e Primavera, foram as primeiras intervenções que tiveram sinal verde do poder público municipal para serem iniciadas.

De acordo com a prefeita Socorro Neri, essa obras fazem parte do planejamento da Prefeitura para este ano e, mesmo nesse momento em que a prioridade é o enfrentamento a pandemia causada pelo novo coronavírus, a decisão é seguir o calendário já estabelecido no planejamento da gestão como forma de aquecer a economia e gerar postos de trabalho.

“São obras fundamentais para a população, obras que vão promover mais segurança, lazer, qualidade de vida, mobilidade, além de otimizar o trabalho realizado pelos nossos agricultores, como é o caso da pavimentação de três importantes ramais da nossa cidade”, disse.

A assinatura das ordens de serviço foram comemoradas pelas empresas licitadas. “Nós concluímos uma obra recentemente e minha empresa estava parada. Quando a gente para, consequentemente, todos os nossos colaboradores também param. É um suspiro muito importante em um momento bastante delicado. Já estamos providenciando todos os EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] para nossos funcionários trabalharem de forma segura e com tranquilidade”, disse o empresário Thiago Sousa.

A medida também agradou seu João Miranda, proprietário da Construtora Miranda Eireli. “A partir de amanhã [quinta-feira, 16] já vamos iniciar os trabalhos. Temos nossos compromissos com fornecedores, trabalhadores e pretendemos ter bastante cuidado e responsabilidade com nossa equipe”.

O secretário-adjunto de Infraestrutura, Marcos Venício de Oliveira destacou que a prefeita Socorro Neri e equipe já buscam iniciativas e planejam ações que possam ser colocadas em prática assim que o período mais crítico da pandemia for superado.

“A prefeita está muito preocupada e voltada para salvar vidas neste momento, mas não deixou de pensar no que será feito para minimizar ao máximo os problemas provocados pelo coronavírus. Ela autorizou a assinatura dessas duas ordens de serviço hoje e amanhã vamos assinar outras três para a pavimentação de importantes ramais do cinturão verde da cidade”.

O secretário destacou ainda que nos próximos dias, também como parte do pacote de obras para aquecer a economia, a prefeita deve anunciar a construção da nova sede da RBPrev, o início de obras que foram enviadas para licitação e que, este ano, além da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), a recuperação de ruas e ramais também será realizada por empresas particulares em todas as regionais da capital acreana.

Sobre as obras

A praça e a quadra de grama sintética do bairro Bahia Nova é um investimento de aproximadamente R$ 370 mil, com recursos próprios e emenda parlamentar do ex-deputado federal César Messias. A obra vai contar com paisagismo, iluminação, calçadas, bancos, lixeiras e alambrados. O prazo de execução é de 4 meses.

Na Rua Violeta, via que interliga os bairros Tucumã e Primavera, o investimento é de R$ 525 mil com recursos próprios e financiamento da Caixa Econômica Federal. A rua vai receber pavimentação, rede de drenagem e a construção de uma galeria de concreto. O prazo de execução é de 90 dias.