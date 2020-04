Oministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deu respaldo ao discurso do presidente Jair Bolsonaro de que as medidas de isolamento social e de restrição de funcionamento do setor produtivo adotadas em alguns estados e municípios precisam ser reavaliadas. Para ele, é necessário “garantir que nós tenhamos presente, mas nós temos que garantir que tenhamos futuro, e o futuro não pode ser de miséria, não pode ser de fome, não pode ser de desemprego”.

“Trago, aqui o meu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, na sua condição de líder da nação, de buscar fazer esse equilíbrio. Sei que é difícil, sei que é complexo, mas nós temos que buscar, não apenas o presidente, mas cada gestor em cada cidade do Brasil, cada governador da Federação tem que também participar desse esforço de proteger o Brasil no presente, mas não matar o nosso futuro”, afirmou Onyx, durante coletiva no Palácio do Planalto nesta terça-feira (14/4).

O ministro avaliou que, diante da pandemia de Covid-19 no país, Bolsonaro tem tido “sensibilidade” e um “olhar para todos, não apenas no presente, mas também no futuro”. De acordo com Onyx, o presidente “faz um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área da saúde com as questões de sobrevivência econômica”, pois ao mesmo tempo em que adota estratégias para fortalecer a atuação dos profissionais de saúde no enfrentamento à doença, ele pensa em medidas para minimizar os impactos na economia e na renda das famílias, como no auxílio emergencial de ao menos R$ 600 para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda.