Luiz Henrique Mandetta acabou de revelar na coletiva que foi procurado pelo ministro Marcos Pontes com a sugestão de usar um vermífugo para combater o novo coronavírus.

“Outras drogas também matam in vitro. Até hoje, acho, que o ministro Pontes ia colocar (o tema), porque ele foi lá no ministério para que a gente fizesse (testes). Tem um anti-helmíntico, dizendo que essa linha aqui, que é um vermífugo. Mata muito bem in vitro. E agora vai começar os testes em pessoas. Vermífugo mata vírus, cloroquina mata vírus.”

Mandetta ressaltou que a experiência in vitro pode não se repetir em pessoas. O Antagonista apurou que o vermífugo testado por Pontes é o Annita.