A solidariedade despertada em meio à pandemia de coronavírus amolece até corações mais duros. Essa aconteceu no final de semana em um restaurante da rede Mexican Villas, no número 2755 da avenida S Campbell, em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos.

Um ladrão viciado em drogas entrou na unidade na tarde de sexta-feira (10), roubou US$ 40 (R$ 207,60) da caixinha de gorjetas reservada aos garçons em quarentena e fugiu em um carro branco. As câmeras de segurança registraram tudo, conta o site de notícias americano KY3. E os gerentes não perderam tempo: divulgaram o material na internet e em suas contas nas redes sociais.

Arrependido por ter prejudicado a turma recolhida em casa – que exatamente por isso não vem recebendo gorjetas – e assustado com a repercussão do caso, o larápio, iluminado por um período de grandeza, tomou uma atitude nobre de correção: conseguiu 70 dólares (R$ 363,30), US$ 30 (R$ 155,70) a mais do que havia afanado, voltou ao restaurante no sábado (11) e depositou em silêncio a grana na mesma caixinha violada por ele na véspera.

Mas, cuidadoso, deixou um sincero bilhete com pedidos sinceros de desculpas:

“Aos funcionários que trabalharam ontem: realmente peço desculpas pelo que aconteceu. Foi um erro estúpido cometido sob a influência de drogas, o que não é uma desculpa, apenas a verdade. Levei 40 dólares. Tentei dobrar a devolução (80 dólares, ou R$ 415,20), mas consegui apenas US$ 70. Me desculpem. Não sou uma pessoa má, apenas um homem com vício. ME DESCULPEM!!

Os administradores da rede Mexican Villas analisaram a atitude do assaltante arrependido: “Achamos que isso tocará seus corações como tocou os nossos. Entendam: não desculpamos o que ele fez, mas respeitamos sua decisão de consertar as coisas”, manifestaram-se nas redes sociais.

Como se percebe, nunca é tarde para a tarefa nobre de reparar erros.