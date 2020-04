Apandemia de coronavírus tem causado muito medo à população mundial, mas também serviu para promover mais união entre os povos. E um dos maiores responsáveis por isso são os médicos, enfermeiros e autoridades da saúde, que têm combatido como podem a disseminação da Covid-19.

Na Itália, um dos países mais assolados pelo vírus no mundo, uma notícia alegrou o hospital em Fermo, na última semana. Um casal que estava internado com coronavírus no local foi agraciado em poder ficar junto para celebrar os 50 anos do casamento.

Sandra, de 71 anos e Giancarlo, de 73, foram colocados em uma cama ao lado da outra no Centro de Terapia Intensiva do hospital para que pudessem ao menos desejar os sentimentos um ao outro nesta data tão especial.

Roberta, uma das enfermeiras responsáveis pelo tratamento do casal, falou sobre o momento emocionante para todos os presentes na breve celebração.

“Sandra chorou muito, não por ela mesma, mas estava preocupada com o marido. Ela me disse o quanto ainda o amava, depois de tantos anos. Quando descobri que era o aniversário deles, pensei que eles tinham que comemorar”, relatou.

Roberta disse que está sendo difícil cuidar dos doentes, mas momentos como este os fazem mais fortes. “Foi um momento maravilhoso, muito bonito mesmo. Só aqueles minutos já valem todo o nosso sacrifício”, finalizou a enfermeira.