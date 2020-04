José Rosimar Neves dos Santos, de 43 anos, morreu após receber uma descarga elétrica, na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Rio Muru, no Bairro da Praia, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações de populares, José estava realizando um trabalho de troca de fiação em um padrão de energia elétrica de uma residência. Ao subir em uma escada para fazer a troca da fiação na parte superior do poste, recebeu uma descarga elétrica e acabou caindo de uma altura de aproximadamente 3 metros de altura.

Após o acidente rapidamente, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para poder realizar os primeiros socorros. Uma massagem cardíaca foi realizada por cerca de 30 minutos, tentando reanimar a homem, que não resistiu e acabou morrendo ainda no local.

Os militares resgataram o corpo de José e encaminharam para o Hospital Sansão Gomes, para aguardar os agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levar o cadáver para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Apesar de ser uma acidente quase que doméstico, o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.