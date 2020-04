A medida que já havia sido anunciada foi oficializada no Diário Oficial desta quarta-feira, 15.

As aulas presenciais continuam suspensas nas unidades escolares da rede pública estadual de Educação Básica até o dia 30 de abril.

A suspensão faz pacote do pacote de medidas adotadas pelo governo acreano para evitar a proliferação do coronavírus no Acre. De acordo com o decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, a suspensão poderá ser prorrogada, dependendo da situação epidemiológica causada pela pandemia da doença.