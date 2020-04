Um grande esforço envolvendo 150 servidores públicos de diversos órgãos do Governo do Estado do Acre e outros 50 profissionais da construção civil vem sendo promovido incansavelmente para entregar, ainda esta semana, 11 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 8 leitos de unidade semi-intensiva em uma das alas do Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o Into.

Por determinação do governador Gladson Cameli, uma força-tarefa está em operação desde a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Acre. São medidas que vão desde a contenção da doença até o preparo da rede hospitalar para o recebimento de pacientes, como é o caso do Into.

No local, o ritmo é intenso. Operários trabalham até tarde da noite e correm contra o tempo para finalizar serviços de instalação elétrica, sistema de refrigeração e montagem das demais estruturas para viabilizar o funcionamento da unidade. Destaque para a instalação da usina de gases medicinais. Com equipamentos vindos de Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), em tempo recorde, todo o processo teve o resguardo legal e acompanhamento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Na noite desta terça-feira, 14, Gladson Cameli inspecionou a fase final de obras. O gestor enfatizou não medir esforços para assegurar toda estrutura necessária na rede pública hospitalar para o tratamento de futuros pacientes. O governador disse ainda que a principal prioridade do momento é o combate à Covid-19 e prestar assistência de qualidade à população.

“Aqui está mais uma prova do empenho, dedicação e seriedade com que estamos tratando esta pandemia. O Into vai se tornar mais uma referência para tratar pacientes com coronavírus muito em breve. Estamos fazendo de tudo para garantir que a nossa população seja bem atendida e tenha acesso a uma saúde de qualidade”, enfatizou Cameli.

O governador anunciou também a contratação de 200 novos servidores por meio de uma empresa terceirizada. São médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, entre outros profissionais que serão contratados nos próximos dias e atuarão em conjunto para o futuro atendimento aos pacientes que forem encaminhados para a unidade.

“Vamos inaugurar toda a estrutura funcionando, como tem ocorrido em todas as obras do nosso governo. Além de entregar os novos leitos de UTI, já garantimos a contratação de 200 profissionais da área da saúde para que os pacientes sejam atendidos com dignidade”, pontuou.

A secretária-adjunta de Saúde, Paulo Mariano, acompanha de perto todo o processo de instalação dos novos leitos de UTI. De acordo com a gestora, o Into está preparado com os melhores aparelhos para o tratamento de pacientes.

“Nossa ideia é que o Into seja destinado exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19. Temos equipamentos de ponta, como os respiradores, monitores, leitos, estrutura para os profissionais. Com tudo isso, vamos dar atenção especial aos nossos pacientes”, explicou.

O secretário de Infraestrutura revelou que 80% da obra do Into já está concluída. A parte considerada mais crítica, devido aos entraves burocráticos, já está praticamente superada. Ítalo César explicou que mais leitos de UTI serão disponibilizados em breve.

“Unimos toda a estrutura de governo, com mais de dez órgãos, entre secretarias e autarquias, para executar este trabalho aqui no Into. Com isso, conseguimos acelerar bastante a obra, obviamente, pela necessidade do momento. Vamos disponibilizar 46 leitos de pacientes semi-intensivo, 11 leitos na UTI e que serão expandidos para mais oito leitos, totalizando 19 leitos de UTI. Se for preciso, há uma estrutura de amparo”, argumentou.