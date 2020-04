O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 1.736 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Até ontem, eram 1.532 mortes no total.

O aumento de 204 óbitos confirmados em 24 horas iguala o resultado divulgado ontem — o maior registrado no país em um dia. O recorde anterior era de 141 mortes, divulgadas no dia 9 de abril.

No total, são 28.328 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do governo federal. A taxa de letalidade — que compara os casos já confirmados no Brasil com a incidência de mortes — é de 6,1%.

No total, as mortes relacionadas ao vírus em cada estado são:

Acre (3); Alagoas (4), Amapá (7); Amazonas (106); Bahia (27); Ceará (116); Distrito Federal (17); Espírito Santo (18); Goiás (15); Maranhão (34); Mato Grosso (4); Mato Grosso do Sul (4); Minas Gerais (30); Pará (21); Paraná (38); Paraíba (21); Pernambuco (143); Piauí (8); Rio Grande do Norte (19); Rio Grande do Sul (19); Rio de Janeiro (265); Rondônia (2); Roraima (3); Santa Catarina (28); São Paulo (778); Sergipe (4); Tocantins (1).

Hoje pela manhã, foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Tocantins. A vítima tinha 47 anos, era funcionária da secretaria de saúde de Palmas e hipertensa. Francisca Romana de Souza Chaves foi internada na UTI no dia 18 de março após o agravamento da covid-19, segundo informações da Rádio Bandeirantes.