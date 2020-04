São Paulo, abril de 2020 – Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, os Correios abriram inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. Ao todo, são 4.462 vagas, mais a formação de cadastro de reserva, disponíveis em todo território nacional.

De acordo com o edital, as inscrições podem ser realizadas até o dia até 30 de abril. Para o preenchimento das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência, e 20% aos que se declararem negros e pardos.

Para participar, são necessários alguns requisitos, como ter entre 14 e 22 anos de idade completos; cursar, no mínimo, o 6º ano do Ensino Fundamental; estar matriculado e frequentando a escola; não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz dos Correios e nem ter mantido vínculo empregatício com a empresa.

A seleção será feita por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, a idade no ato da inscrição, instituição de ensino onde estuda e a partir de pontuação detalhada no edital. Os aprovados irão receber o salário mínimo por hora, no valor de R$ 490,83, além disso, eles receberão o vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

No total, a jornada de trabalho será de 20 horas semanais, delas quatro horas diárias ao longo do Programa de Aprendizagem. A critério da Administração Pública,

a duração entre 12 e 24 meses consecutivos, um ou dois anos. Vale lembrar, o Jovem Aprendiz dos Correios irá conciliar, durante a sua jornada de trabalho, a fase teórica dos cursos de Assistente Administrativo e de Assistente de Logística, em uma instituição qualificada na formação técnico-profissional, e o exercício profissional nos Correios.

Etapas do Processo Seletivo

É importante observar as etapas do processo seletivo para Jovem Aprendiz dos Correios, elas possuem quatro etapas, veja quais são:

Jovem aprendiz – Correios

Inscrições (caráter classificatório)

Comprovação de requisitos (caráter eliminatório);

Exames médicos pré-admissionais (caráter eliminatório);

Contratação

* Com a validade de um ano, a partir da data de homologação, o edital pode ser prorrogado uma vez por período igual