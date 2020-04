As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h25 desta quarta-feira (15), 25.758 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 1.557 mortes. Com a primeira vítima no Tocantins, Brasil passa a ter mortos pela Covid-19 em todas as UFs.

No início da madrugada desta quarta, o Tocantins divulgou a primeira morte do estado: uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde de 47 anos, que estava internada desde o dia 18 de março na UTI de um hospital particular.