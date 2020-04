O aumento nos casos de violência contra a mulher voltou a ser tema de debate na Câmara de Rio Branco na sessão on-line de terça-feira, 14. A vereadora Lene Petecão (PSD) reforçou que falta políticas públicas mais efetivas para conter os crimes contra o sexo feminino.

“A violência está gritante. Não podemos permitir esse tipo de absurdo. Temos que cobrar o Estado a fim de que apresente um plano para coibir esses feminicídios. Defendo que o Estado ofereça uma rede de proteção a essas mulheres, bem como fortaleça as políticas públicas para proteger as mulheres”, disse a parlamentar frisar que encaminhou um ofício a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública.

“No ofício solicitei ao secretário Paulo Cézar que a pasta realize o monitoramento eficaz do cumprimento das medidas protetivas, tendo em vista o aumento delas nesse período de isolamento social em decorrência da Covid-19. Além disso, solicitei ainda o aumento do número de policiais na Patrulha da Maria da Penha, bem como o atendimento psicossocial da mulher e de seus filhos, no caso de tê-los”.

Ainda de acordo com Lene, faz-se necessário a realização de campanhas de sensibilização para vizinhos e comunidade em geral quanto à importância de se denunciar a violência doméstica e familiar contra as mulheres.

“É necessário nesse momento uma concentração de esforços para aumentar a capacidade da rede de realizar atendimento on-line às mulheres em situação de violência. Disponibilizar ainda orientações sobre a violência contras as mulheres, Leis, direitos e serviços pelo whatsapp ou outros aplicativos, para meninas e mulheres e para a comunidade”, finalizou. (Ascom PMRB)