O Acre registra 99 casos de contaminação por Covid-19, nesta terça-feira, 14, informa a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Em 24 horas, mais nove casos foram confirmados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco.

Três novos contágios são de Plácido de Castro, elevando de sete para dez o número de pessoas contaminadas no município. Os três são um autônomo de 35 anos, que não sabe de quem pegou a doença, uma autônoma de 44 anos que diz ter conhecimento de quem a contraiu, e uma aposentada de 57 anos que também foi infectada por uma pessoa contaminada já conhecida.

Os demais casos confirmados são de Rio Branco: um servidor público de 34 anos que teve contato com pessoa já confirmada com a doença, um motorista de 39 anos que suspeita de quem pode ter repassado a doença, e de uma autônoma de 51 anos que manteve contato com pessoa suspeita de estar com Covid-19.

Os outros casos são de três aposentados de 74, de 73 e de 84 anos que tiveram contato com familiares.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.008 casos, sendo que, desses, 814 já foram descartados, enquanto que 95 seguem aguardando resultado de exame laboratorial. O número de mortes pela doença é de três casos. Apenas uma pessoa recebeu alta, desde a semana passada, somando 48 curados.

Rio Branco, AC, 14 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre