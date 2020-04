O apresentador Sikêra Júnior explicou por que não aceitou uma proposta da Record. A emissora da Barra Funda iria pagar um salário maior do que o que ele recebe na RedeTV, atualmente, para ele trabalhar em São Paulo. Mas alguns fatores pesaram.

_Porque, dinheiro, estou ganhando bem. Eles me ofereceram grana, disseram assim ‘Sikêra, ouça a nossa oferta!’. Eu disse que não queria nem ouvir. O povo aqui no Brasil acha que dinheiro é tudo. E quando fiquei pensando ‘meu Deus, dinheiro que vem de Jesus Cristo, né? Que eles pedem para Jesus. Não vou querer, não. Não vou entrar nessa’. Aí me pesou também essa parada. Dinheiro da igreja, abençoado”_, disse à coluna do Leo Dias, no UOL.

O apresentador explicou ainda que outros fatores pesaram, como a liberdade editorial que tem na RedeTV. “A primeira coisa, com toda realidade te digo, era receio que eles me botassem na geladeira. Que ia chegar o ponto em que ia começar a me engessar, não ia pode dizer metade do que digo na RedeTV”, afirmou.

E criticou mais: _“Daqui a pouco, eles iam me jogar na Record News, eu ia sumir do mercado, iam me mandar para casa, e eu estava lascado, pedindo emprego”_. Ainda sobre essa questão de poder falar o que quiser, ele disse à publicação que na RedeTV ele tem liberdade até demais.