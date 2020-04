O estado de São Paulo registrou 87 novas mortes por covid-19 nas últimas 24h. A informação foi confirmada pelo infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, nesta terça-feira (14), durante entrevista coletiva organizada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Com os dados apresentados pelo médico, o total acumulado de óbitos no estado desde o início da pandemia no Brasil é de 695 ocorrências. As informações ainda não constram no painel do Ministério da Saúde, que contabiliza ao todo 1.328 mortes no País, de acordo com balanço divulgado na tarde de segunda-feira (13).

O número de casos confirmados cresceu de 8.895 para 9.371, o que representa um acréscimo de 476 registros. As ocorrências estão distribuídas em todas as faixas etárias, mas a incidência continua sendo maior em pessoas maiores de 60 anos.

De acordo com Uip, dos 645 municípios de São Paulo, 183 já apresentam registros do novo vírus. “Claeamente a epidemia se estende para o interior e litoral do estado”, ressaltou.

Os sistemas de saúde, público e privado, também já começam a sentir os impactos da epidemia. Segundo o infectologista, alguns hospitais da capital já apresentam taxa de ocupação de leitos de UITs (Unidades de Tratamento Intensivo) superior a 80%.

“Os casos de internações em enfermarias crescem a cada dia, estressando o sistema de saúde. São 2.380 casos suspeitos em enfermaria, 1.166, em UITs (Unidades de Tratamento Intensivo). Os casos confirmados em enfermaria são 1.437, e em UTI, 1.082”, disse Uip.