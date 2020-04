O Reino Unido registou mais 778 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, são 12.107 as vítimas mortais no país.

De acordo com o ministério da saúde britânico. , 302.599 pessoas já fizeram o teste à Covid-19, dos quais 93.873 acusaram positivo. Este última valor representa um aumento de 5.252 casos em relação aos dados desta segunda-feira.

Recorde-se que os números das mortes referem-se apenas a pacientes diagnosticados com a covid-19 que morreram no hospital até às 17:00 da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9h de hoje.

Hoje, o relatório semanal do instituto de Estatísticas britânico (ONS, na sigla em inglês) voltou a indicar que a taxa de mortalidade provocada pelo novo coronavírus deverá ser maior ao registar uma diferença de 15% entre as mortes publicadas pela direção regional de saúde de Inglaterra e aquelas observadas fora dos hospitais.

“Os dados comparáveis mais recentes de mortes envolvendo covid-19 com data de óbito até 03 de abril mostram que houve 6.235 mortes em Inglaterra e no País de Gales. Ao analisar os dados de Inglaterra, são 15% mais elevados que os números do NHS [serviço nacional de saúde britânico], pois incluem todas as menções à covid-19 nas certidões de óbito, incluindo suspeitas de covid-19, bem como mortes na comunidade”, vincou Nick Stripe, chefe de análises sobre Saúde e Factos da Vida.