Suspeito recebeu novas denúncias após ser preso na última semana

Novas vítimas procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e ao Menor (Deam) de Cruzeiro do Sul, após a prisão de Francisco Vanderlam Souza da Silva, de 34 anos, acusado de se passar pelo governador Gladson Cameli nas redes sociais.

O suspeito, que tirava dinheiro de mulheres, voltou a ser ouvido na manhã desta segunda-feira (13) pelo delegado responsável pela investigação, Alexnaldo Batista.

“Ele nos contou detalhes de como criou a página, como fazia contato com as vítimas. Com esse aumento de pessoas que tem procurado a delegacia para denunciar os golpes que esse cidadão vinha aplicando decidimos interrogá-lo novamente”, explicou.

Segundo o delegado, o homem confessou todo o crime, e contou que copiava todas as publicações da página oficial do governador, para conseguir passar maior veracidade no perfil falso.

“Através dessas publicações de fatos e de fotos, as mulheres entravam em contato, conversavam pelo messenger e acabavam caindo no golpe dele, que ludibriava cada vez mais as vítimas”, enfatizou Batista.

O suspeito deve responder por falsa identidade, estelionato e até mesmo outros crimes que ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. Será aberto um novo inquérito para cada caso que chegar na delegacia.