Após a confirmação da terceira morte por Covid-19 no Acre de um idoso de 82 anos que morava no Lar dos Vicentinos de Rio Branco, o jornalista Leonildo Rosas recebeu a informação de que outros dois idosos do abrigo também foram infectados e estariam já em estado grave da doença.

Os dois idosos estariam sendo levados nesta tarde para o Pronto Socorro de Rio Branco.

A Secretaria de Saúde (Sesacre) não confirmou ainda nenhuma informação oficial sobre estes dois novos idosos infectados no Lar dos Vicentinos.