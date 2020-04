A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, de 52 anos, assumiu namoro, na tarde deste sábado (11), com o gamer e modelo Tiago Ramos, de 23 anos.

O próprio Neymar abençoou a união e comentou: “Seja feliz, mamãe. Te amo”.

Mesmo assim, em poucos minutos, o nome de Neymar foi parar nos TT’s, a notícia caiu feito uma bomba nas colunas de fofocas e a internet despencou sobre o fato, com toda a sorte de comentários desrespeitosos e preconceituosos.

Nadine, postou fotos em suas redes sociais onde, além de assumir o namoro, escreveu: “O inexplicável não se explica, se vive…”.

O modelo também comentou: “Inexplicável”, como legenda da mesma imagem.

Não bastassem os ataques, e o colunista de fofocas do UOL, Leo Dias, postou que o rapaz teria tido romances com Carlinhos Maia e com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.

O resultado só fez aumentar o alarido nas redes.

Nem Nadine nem o filho famoso parecem dar a mínima para os falatórios.