Ele ressaltou ainda que o governo precisa saber a velocidade em que o vírus se transmite e a capacidade instalada para atender os doentes com covid-19.

“A gente trabalha com quantos leitos a gente tem e qual tem sido a marcha dessa doença.”

O principal objetivo do governo é evitar tentar prever eventuais dificuldades que determinados estados venham a enfrentar e antecipar ações, como a construção de hospitais de campanha.

“O nosso problema é com que velocidade nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento de equipamentos de proteção e respiradores”, lembrou Mandetta, ao detacar que o governo ainda tenta comprar internacionalmente muitos suprimentos necessários à rede assistencial.

Por: R7.COM