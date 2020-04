Mobilização do púbico nas redes sociais deve fazer emissora esticar programa

Nova data de encerramento está em avaliação

Ideia é aproximar final da data de estreia de “Mestre do Sabor”

A Globo vem sofrendo uma pressão enorme na internet para aumentar a duração da atual temporada do “Big Brother Brasil”. Por se tratar do único programa de entretenimento, ao vivo, se constata uma grande mobilização de fãs da casa mais vigiada do País para que fique um pouco mais no ar.

A Globo chegou a divulgar oficialmente que a final do “BBB20” aconteceria no próximo dia 23, uma quinta-feira.

Porém, em função desse pedido do público, já não existe mais a certeza que irá terminar nessa data.

São fortes os rumores nos bastidores que a emissora irá espichar o “BBB20” até mais próximo da estreia do reality show de gastronomia “Mestre do Sabor”, cuja segunda temporada começa no dia 30 de abril.

Pelas contas da equipe do “BBB”, dá para ir um pouco além e ainda passar uma bola redondinha para o programa comandado por Claude Troisgros.

Isso acontecendo será necessário realizar alguns ajustes na mecânica do jogo.

A decisão pela esticada do “BBB”, levará a Globo a atender um desejo do seu telespectador, que está colaborando como nunca nos resultados dessa edição histórica, e ainda dar uma força para a próxima atração do núcleo do diretor Boninho.

Segundo apurado, deve sair uma definição ainda nesta segunda-feira, em comunicado. O programa tem tudo para ganhar mais 4 dias no ar.